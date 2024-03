Ribaltone nel caso Acerbi-Juan Jesus: “Vicenda chiusa senza squalifiche”

Il caso Acerbi-Juan Jesus ha letteralmente infiammato questa sosta. La vicenda si avvia verso la propria risoluzione: spunta un annuncio a sorpresa

Dopo le audizioni dei giorni scorsi ora salirà in cattedra il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per emettere la sentenza relativa al caso scatenato a margine dell’ultimo Inter-Napoli tra Acerbi e Juan Jesus. Una vicenda che ha fatto discutere per giorni e che attende ancora il proprio punto finale.

Il difensore dell’Inter è in trepidante attesa per conoscere quello che sarà l’esito conclusivo di una situazione incresciosa, che se confermata potrebbe avere un peso importante anche sulla propria carriera. A 36 anni già compiuti infatti Acerbi si gioca la carriera, ben al di là di questo finale di stagione in cui il proprio scudetto (altamente probabile visto il distacco in classifica) rischierebbe di avere un retrogusto amaro.

Il centrale di Inzaghi ha sempre allontanato da sé l’accusa di aver usato epiteti razzisti nei confronti di Juan Jesus, che dal canto suo ha invece ribadito la propria posizione. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in queste giornate di polemiche Acerbi non ha peraltro avuto contatti con il centrale del Napoli

Inter, atti in arrivo su Acerbi-Juan Jesus: domani la possibile sentenza

Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha acquisito tutte le immagini del contatto tra i due la scorsa settimana, oltre anche agli attimi seguenti. Dopo le audizioni dei protagonisti la relazione dell’accusa dovrebbe arrivare oggi al giudice sportivo Mastrandrea con annessa decisione definitiva che potrebbe arrivare già domani.

Come noto, in caso venisse confermato il tutto, in base all’articolo 28 del codice di giustizia sportiva Acerbi incasserebbe un minimo di 10 giornate di squalifica. Una situazione delicata e commentata anche da Andrea Ramazzotti a ‘Tutti Convocati’: “Tema delicato quasi quanto quello di Zhang. L’Inter crede al giocatore, si aspetta che la vicenda finisca senza squalifiche. Mia sensazione che l’ipotesi squalifica, però, venga comunque presa in considerazione in casa nerazzurra, visto l’eco mediatico”. Staremo a vedere nelle prossime ore quale sarà l’esito di un polverone destinato ancora a far discutere.