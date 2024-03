Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 25 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 25 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi sono dedicate alla doppietta Ferrari in Australia. Il ritiro del campione del mondo, Max Verstappen, spiana la strada a Sainz e Leclerc: la Rossa è prima e seconda e fa sognare i tifosi.

Spazio anche alla Nazionale di Luciano Spalletti, che dopo il Venezuela batte anche l’Ecuador: in gol Pellegrini e Barella, scelto dal CT come capitano di serata. Gli azzurri sono apparsi sempre più in crescita in vista di Euro 2024.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 25 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, lunedì 25 marzo 2024.

Anche le prime pagine dei quotidiani esteri sono dedicate a Formula 1 e Nazionali. In Spagna si celebra Carlos Sainz, vincitore a Melbourne a due settimane dall’operazione dell’Arabia Saudita per l’appendicite. In Inghilterra, invece, tutte le prime pagine sono dedicate a Toney, protagonista in Nazionale.