Neanche un minuto giocato, la Juve lo manda in prestito

La Juventus pensa a una cessione in prestito, il giocatore non ha trovato spazio nemmeno per un minuto: il piano

Pausa nazionali opportuna, per la Juventus, per provare a riordinare le idee in campo, dopo i recenti risultati negativi, ma anche per iniziare a pianificare le strategie future. I bianconeri interverranno di certo sul mercato in entrata, ma programmano anche alcune uscite, anche a titolo temporaneo.

Acquistato a gennaio, Tiago Djalò non ha giocato ancora nemmeno un minuto con i bianconeri. Il portoghese era in fase di recupero da un grave infortunio e si sapeva, la Juventus ha anticipato il suo arrivo per soffiarlo all’Inter che pensava di prelevarlo dal Lille a parametro zero a fine stagione. Il giocatore però, come detto, non ha ancora debuttato e per dargli minutaggio in vista della prossima annata si starebbe pensando a un prestito.

Ne ha parlato, sul suo canale Youtube, la giornalista Fabiana Della Valle della ‘Gazzetta dello Sport’, spiegando che l’idea sarebbe quella di un prestito semestrale, magari ad un’altra squadra di Serie A, per poi richiamarlo a gennaio, opportunamente rodato.