Koopmeiners KO, infortunio in Nazionale: il comunicato dell’Olanda

Koopmeiners KO, infortunio in Nazionale. Ecco il comunicato UFFICIALE dell’Olanda, Atalanta in ansia

Atalanta in grande apprensione verso la ripresa dopo la sosta per le Nazionali. È infatti ufficiale l’infortunio rimediato con l’Olanda da Teun Koopmeiners.

Come comunicato dalla Nazionale Oranje attraverso i propri canali ufficiali, “Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania“.

La Federazione non ha specificato il problema del centrocampista dell’Atalanta. Koopmeiners rientrerà subito a Bergamo e sarà valutato dallo staff medico dell’Atalanta.

❗️ Teun Koopmeiners will not travel to Frankfurt with the squad. The midfielder suffered an injury in the match against Scotland and will not be fit in time for the game against Germany.

Have a quick recovery, Teun! 🧡#GERNED pic.twitter.com/9aiyWoa4A1

— OnsOranje (@OnsOranje) March 25, 2024