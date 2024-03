Juventus, giorni decisivi: in settimana l’incontro per il nuovo accordo

Giorni già decisivi anche sul fronte mercato, in settimana l’incontro per il nuovo accordo. Tutti gli aggiornamenti in casa Juventus

Sono settimane e mesi decisivi in casa Juventus per il futuro di Massimiliano Allegri, ma anche giorni già decisivi sul fronte calciomercato.

Nel mirino di Giuntoli e Manna, come noto, c’è Felipe Anderson a parametro zero. L’esterno è in scadenza di contratto a giugno e sembra intenzionato a non rinnovare con il club biancoceleste per tentare l’ultima avventura in una big. In pole position ci sono proprio i bianconeri per la firma del brasiliano.

Tuttavia, Lotito non molla e nei prossimi giorni farà l’ultimo tentativo per convincere l’ex West Ham e provare a strappare l’accordo per l’eventuale rinnovo. La dirigenza della Juventus è alla finestra.

Calciomercato Juve, Felipe Anderson incontra la Lazio: ultimo tentativo di Lotito

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti e, con ogni probabilità, l’incontro decisivo tra la Lazio e Felipe Anderson. Un faccia a faccia forse definitivo per sancire l’addio o l’apertura al rinnovo.

La Juve mette sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro bonus compresi, per il momento Lotito si è invece fermato a 3 di base fissa con potenziali bonus per accontentare il giocatore. Decisivi saranno i primi giorni ed i nuovi aggiornamenti fra le partite. Felipe Anderson tra Lazio e Juventus: prima degli incroci in campo è duello sul mercato.