Clamoroso Fenerbahce: iscrizione ad un altro campionato

Clamorosa presa di posizione del club in lotta per il titolo: può abbandonare il campionato e chiedere asilo in Liga o Ligue 1

La presa di posizione è di quelle forti, l’ipotesi è destinata a suscitare molto clamore. Il Fenerbahce è pronto a lasciare il campionato turco e chiedere ‘asilo’ in Spagna o Francia dopo quanto accaduto lo scorso 17 marzo.

Lo sconcertante epilogo della sfida sul campo del Trabzonspor ha lasciato il segno e mette a rischio la presenza del club gialloblu nel prossimo campionato turco: alla fine della partita, vinta dal Fenerbahce 3-2, i calciatori della formazione ospite furono aggrediti da un gruppo di tifosi entrati sul terreno di gioco dopo aver scavalcato le barriere.

L’ennesimo episodio di violenza nel calcio turco che ha fatto esplodere il Fenerbahce che ha convocato un’Assemblea straordinaria per il prossimo 2 aprile in cui discutere le azioni da intraprendere in conseguenza di quanto accaduto. Tra queste c’è anche l’ipotesi di ritirarsi dal campionato. Ora però ‘Marca’, riportando indiscrezioni dei media turchi, lancia un’altra possibilità: l’approdo del Fenerbahce in un altro campionato.

Fenerbahce lascia la Turchia: vuole giocare in Spagna o Francia

Stando a quanto riportato, tra le ipotesi ci sarebbe anche quella che il Fenerbahce lasci la Superlig turca e chieda l’iscrizione nel campionato spagnolo o in quello francese.

Liga e Ligue 1 con il Fenerbahce ai nastri di partenza il prossimo anno la clamorosa ipotesi arrivata dalla Turchia, dove si parla anche della possibilità di una richiesta per il campionato belga o quello olandese, mentre la Serie A non è menzionata, così come la Premier League e la Bundesliga. Certo un’ipotesi che difficilmente troverebbe applicazione, partendo dal più concreto dei problemi: la formula del torneo con l’aggiunta di una squadra in più nella lista degli iscritti.

Intanto però il giorno della verità per il Fenerbahce si avvicina: mentre la squadra si gioca il titolo con il Galatasaray (con due punti da recuperare), l’Assemblea potrebbe votare il ritiro dal campionato o addirittura l’addio alla Turchia.