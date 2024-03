Addio Milan, Giroud in America: “E’ un desiderio”

Le dichiarazioni dell’allenatore confermano la possibilità di un addio a fine stagione dell’attaccante: l’avventura appare ormai ai titoli di coda

Il futuro di Olivier Giroud è sempre più appeso ad un filo. L’attaccante francese non ha ancora deciso se volare in America o proseguire a indossare la maglia rossonera del Milan.

Più passa il tempo, più il numero nove appare intenzionato a trasferirsi negli Stati Uniti. In primavera inoltrata le parti si incontreranno per fare chiarezza definitivamente: le porte del Diavolo sono chiaramente aperte, ma la MLS rappresenta una scelta di vita, che Giroud e la sua famiglia stanno prendendo seriamente in considerazione.

Milan, Giroud negli Stati Uniti: la conferma di Deschamps

I Los Angeles FC sono così diventati un’ipotesi sempre più concreta e dalla Francia sono arrivate ulteriori conferme. E’ stato Didier Deschamps a lasciare più di un indizio in merito al futuro di Giroud, nel corso di un’intervista a Téléfoot:

“È fatta per l’approdo ai Los Angeles FC? No – riporta Sports.fr -. E’ una possibilità? Sì. Un desiderio ? Sì”. Parole del Ct dei francesi che chiaramente descrivono la situazione attuale di Giroud. A prescindere dalla scelta finale del numero nove francese, il Milan si sta muovendo per regalarsi un centravanti titolare e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee