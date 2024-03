Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 24 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 24 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con “Inter, un altro sì” con l’ok di Gudmundsson ai nerazzurri. Di spalla il tennis con “Sinner uomo derby. Ora sono 12 su 12” e la Nazionale: “Nuova Italia. Con l’Ecuador 11 cambi. Tocca a Raspadori“. Infine: “Juve: Soulè gol gioiello per convincere la Signora a tenerlo” e “Milan: Prestiti un tesoro. Da CDK a Maldini in arrivo 40 milioni”.

Il Corriere dello Sport, invece, dedica l’apertura ai bianconeri: “La meglio Juventus” con i giovani lanciati da Allegri che potrebbero diventare un vero tesoro per Giuntoli. In taglio alto, invece: “Marotta: Chiudo con l’Inter”. In basso la Nazionale: “Spalletti ricomincia da tre”. Infine, di spalla c’è la presentazione di Tudor (“Divertire? Contano solo i risultati”) e il mercato: “Lobotka, il Barcellona esce allo scoperto”.

TuttoSport dedica l’apertura a Soule: “Soule 50 milioni: è il caso?”. In taglio alto la Nazionale: “Spalletti, tutta un’altra Italia”. Di spalla, invece, l’Inter: “Zhang non torna, Marotta saluta”.

Rassegna stampa, i quotidiani sportivi esteri

Andiamo all’estero dove L’Equipe apre con la sconfitta della Francia contro la Germania: “Die Große claque” il titolo di apertura.

In Spagna c’è AS che apre con Nico Williams: “Nadie nace razista” e Marca che punta sulla prestazione del futuro madridista Endrick in Inghilterra-Brasile: “Endrick brilla en Wembley”