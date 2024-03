Luci ed ombre per l’Italia: “Uno scandalo, via dalla Nazionale”

La perla di Lorenzo Pellegrini ha sbloccato il primo tempo di Italia-Ecuador. Le note negative, però, non sono mancate. Hanno preso subito posizione

Grazie alla splendida conclusione di Lorenzo Pellegrini, l’Italia ha sbloccato l’amichevole contro l’Ecuador dopo pochi minuti. Padroni del campo, gli Azzurri di Luciano Spalletti hanno trovato subito il bandolo della matassa con una conclusione al fil di cotone del capitano della Roma.

Dopo un inizio veemente, però, l‘Italia ha avuto qualche problema in fase di inizio azione. Non riusciranno a capitalizzare un paio di occasioni importanti, la compagine di Spalletti ha vissuto dei momenti in cui ha sofferto la verve dell’Ecuador soprattutto da un punto di vista fisico. Sui loro piedi, però, prima Dimarco e poi Zaniolo hanno avuto sui piedi la chance per il possibile 0-2. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che i loro errori siano stati puntualizzati con una certa enfasi sui social. Soprattutto Zaniolo ha calamitato non poche critiche. Ecco una rapida carrellata:

zaniolo vattene via — miriana⚡⁴⁴ (@imaweirdoxo) March 24, 2024

Zaniolo è una sciagura — Pierluigi (@Pierluigi235) March 24, 2024

Zaniolo è uno scandalo. — Scanawan (@Scana_Wan) March 24, 2024

Ancora Zaniolo in Nazionale devo vedere? — GradinataNord80🌈 (@mezzosangue08) March 24, 2024

Zaniolo come al solito è inutile #EcuadorItalia — Simone Cupriano (@PartreJeanSol) March 24, 2024

… a dimarco, guarda ed impara !!! — Mario Rossi (@MarioRo63763722) March 24, 2024

Ma perché Zaniolo sì e Gnonto (dirne 1 per dirne 100) no @pelato — Reynismo 🍉 | Anatomia di una Kakuta (@Lorenzored17) March 24, 2024