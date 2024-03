Italia, Spalletti ha ‘un vice’ in campo: i gesti non sfuggono alle telecamere

Protagonista di un primo tempo solido, il centrocampista dell’Italia sta provando a prendere per mano la Nazionale

Sono tanti gli spunti offerti dal primo tempo della sfida tra Italia ed Ecuador, che gli Azzurri stanno meritatamente conducendo grazie al super gol di Lorenzo Pellegrini. Corta ed aggressiva, la compagine di Spalletti ha sfiorato in almeno due nitide circostanze il gol del raddoppio.

Oltre a mostrare una buona intesa dalla cintola in su, l’Italia ha evidenziato anche un buon bilanciamento tra i reparti. Sono bastati pochi minuti a Jorginho e a Barella per prendere in mano le redini del centrocampo. Soprattutto il play maker dell’Arsenal, come spesso capita, ha dettato tempi e ritmi di gioco. Come evidenziato da alcune immagini Rai, l’ex Napoli ha letteralmente indirizzato alcuni movimenti dei suoi compagni, indicando loro la porzione di campo da occupare in determinate situazioni. Sempre più leader della mediana dell’Italia, Jorginho in alcuni frangenti è sembrato essere quasi un “vice allenatore” in campo, dettando anche i tempi della pressione e l’attacco alla profondità.