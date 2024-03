Il centrocampista è out: Spalletti lo manda in tribuna

Niente Ecuador-Italia per il centrocampista, costretto a dare forfait. Luciano Spalletti ha così deciso di mandarlo in tribuna

Tanti cambi per l‘Italia di Luciano Spalletti. Il Commissario Tecnico della Nazionale ha di fatto schierato due formazioni diverse nei match contro Venezuela ed Ecuador per utilizzare il maggior numeri di giocatori possibili.

Anche tra i pali c’è stata un’alternanza, con Donnarumma che ha lasciato spazio a Vicario. Niente da fare, dunque, per Carnesecchi che rischia di tornare a Bergamo senza minuti nelle gambe, così come Michael Folorunsho.

Il centrocampista in forza al Verona, infatti, non risulta nemmeno in panchina contro l’Ecuador e certamente non scenderà in campo. Il motivo della mancata presenza, come riporta Sky Sport, è legato ad un piccolo problema fisico. La sua assenza aveva fatto scattare l’allarme, ma il giocatore risulterebbe solamente leggermente acciaccato.

Italia, allarme Verona: sospiro di sollievo per Baroni

Folorunsho, per la prima volta in azzurro, non è dunque al 100%, ma non sembrano esserci particolari problemi in vista della partita di Serie A contro il Cagliari, in programma il 1 aprile in Sardegna.

Un match importantissimo per la lotta salvezza. Una buona notizia, dunque, per l’allenatore, Marco Baroni, che deve già fare i conti con l’infortunio di Suslov, che si è parzialmente rotto i legamenti della caviglia destra, e dovrà star fuori almeno 3-4 settimane.