“Ha perso un’occasione”: adesso Thuram diventa un caso

Pesante bocciatura per Marcus Thuram: giudizio senza giri di parole sull’attaccante di proprietà dell’Inter

Marcus Thuram finisce nella bufera. L’attaccante dell’Inter pesantemente criticato anche in patria.

Nonostante l’ottima stagione al suo debutto in Serie A con la maglia dell’Inter, per Marcus Thuram non mancano le dure critiche. Soprattutto in patria, dove, la Nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps è finita nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta nella sfida amichevole con la Germania che si è imposta con il risultato di due a zero con i gol di Wirtz e Havertz.

Al di là della sconfitta, resta una buona prestazione offerta da parte della selezione transalpina. Una brutta prova quella dei vicecampioni del Mondo, come confermato anche dal celebre e autorevole quotidiano L’Equipe che nelle pagelle post partita non ha risparmiato nessuno, in particolar modo Marcus Thuram che con la maglia della selezione transalpina ha giocato in totale 17 partite, tutte sotto la conduzione tecnica di Didier Deschamps, segnando finora appena due gol.

Inter, Thuram nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta della Francia

Il giocatore maggiormente colpito dai voti de L’Equipe dopo la sconfitta della Francia con la Germania è stato proprio Marcus Thuram che al suo primo anno in Serie A, fino a questo momento della stagione, ha realizzato dieci gol e altrettanti assist in ventisette partite giocate in campionato, oltre ad altri due gol e un assist tra Supercoppa Italiana e Champions League.

Nella sfida tra Francia e Germania, Marcus Thuram è stato schierato dal primo minuto nel tridente offensivo completato da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. In campo per sessanta minuti (gli è poi subentrato il milanista Olivier Giroud), l’attaccante classe ’97 ha toccato pochissimo palloni, apparendo quasi sempre come un pesce fuor d’acqua.

E così, su Marcus Thuram, sono piovute tantissime critiche, così come per i suoi compagni di squadra. Ma L’Equipe ha giudicato in maniera particolarmente negativa la prestazione dell’attaccante dell’Inter il quale si è “guadagnato” un 3 in pagella. Un voto basissimo, motivato dal seguente giudizio: “Isolato, l’attaccante non è mai sembrato veramente in partita. Si è lasciato scappare un’occasione di battere la concorrenza in vista degli Europei”.