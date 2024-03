Dalla Spagna fanno tremare il Milan: affare da 100 milioni

Il Milan ha ricevuto una brutta notizia dalla Spagna: l’affare da 100 milioni è destinato a cambiare i piani del club rossonero

Il finale di stagione potrebbe ancora regalare grandi soddisfazioni al Milan di Stefano Pioli, ma allo stesso tempo si può già percepire un’aria di cambiamento nel tifo rossonero, che dovrebbe infondere molte novità a partire dalla prossima stagione. Innanzitutto, ci sarà da decidere la guida tecnica, l’allenatore che dovrà guidare il Diavolo in un’altra fase, si spera, vincente.

Con la regia di Zlatan Ibrahimovic, in base ai risultati che arriveranno da qui a giugno, Pioli si gioca il suo futuro, ma in ogni caso la squadra vedrà arrivare diversi innesti importanti, soprattutto in difesa e in attacco. Ecco, proprio quest’ultimo aspetto giocherà un ruolo fondamentale, visto che Olivier Giroud sembra arrivato agli sgoccioli della sua esperienza a Milano.

Difficilmente arriverà la firma sul rinnovo, e il contratto è in scadenza a fine anno, mentre il richiamo della Mls si fa sempre più forte e stringente – come esperienza di vita per gli ultimi anni di carriera, innanzitutto. Dovrà essere sostituito quindi, e il Milan non può sbagliare la scelta della punta, ma una trattativa sta per diventare particolarmente complicata.

Gyokeres fuori portata per il Milan: la cifra è folle

Fino a pochi mesi fa l’avrebbero detto in pochi: la clamorosa esplosione di Viktor Gyokeres con lo Sporting ha portato mezza Europa a monitorare le sue prestazioni, ma anche il suo prezzo a lievitare in maniera esponenziale. D’altronde in pochi hanno raggiunto il suo livello nel Vecchio Continente in questa stagione e il Milan lo sa bene.

I rossoneri sono calcisticamente innamorati del bomber, ma potrebbero molto presto dover desistere dall’affare. Dopo la valanga di gol realizzati, dalla Spagna, in particolare dal ‘Mundo Deportivo’, sono convinti che i portoghesi lo lasceranno partire solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 100 milioni di euro. A queste cifre, il Milan dovrà chiamarsi fuori e andare con sempre più forza su Joshua Zirkzee.

Per l’olandese del Bologna, infatti, potrebbero bastare circa 50 milioni di euro, sperando che il Bayern e la concorrenza internazionale non prenda il sopravvento, anche in questo caso.