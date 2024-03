Cessione Juventus, ufficiale a breve: ecco quanto incassano i bianconeri

Una cessione imminente per la Juventus: il club bianconero si sfrega le mani in vista del prossimo incasso

Buone notizie dalla Juventus, pronta a una plusvalenza in tempi rapidi. Decisiva sarà la prossima giornata di campionato.

La Juventus si prepara all’incasso: la prossima settimana la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la Lazio con l’obiettivo di portare a casa tre punti in una giornata di campionato che porterà dieci milioni di euro nelle casse del club bianconero. Sabato alle 18 i bianconeri saranno di scena all’Olimpico mentre tre ore prima, a Marassi, il Genoa sfiderà il Frosinone. Una sfida che interesserà anche alla Juventus, e non solo per la presenza dei vari Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge tra i giallazzurri.

Ma anche perché sarà l’ultima partita di Koni De Winter da giocatore di proprietà della Juventus. Già, perché nell’accordo di prestito del difensore belga è compreso l’obbligo di riscatto al raggiungimento delle ventitré presenze in rossoblu. Un riscatto che porterà nelle casse della Juventus otto milioni di euro, più due di bonus per un totale di dieci milioni.

Calciomercato Juventus, scatta la cessione automatica di De Winter

La clausola – ad onor del vero – è legata anche al raggiungimento dell’obiettivo salvezza da parte del Genoa che però ha già 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato proprio dal Frosinone e in caso di successo della truppa di Gilardino, la questione sarebbe virtualmente chiusa.

La Juventus, dunque, si appresta a salutare un giovane e promettente difensore, arrivato nel 2018 dal Waregem e cresciuto dall’Under 17 fino alla Next Gen, arrivando fino al debutto in prima squadra, con due apparizioni nella stagione 2021/2022. Allo stesso tempo la cessione del giovane stopper olandese porterà liquidità nelle casse della Vecchia Signora che a gennaio ha ingaggiato Tiago Djaló e in estate riporterà a casa Dean Huijsen anche alla luce dell’annunciato addio di Alex Sandro. Inoltre, la Juventus potrebbe richiamare alla base anche l’uruguaiano Facundo Gonzalez, attualmente in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo.