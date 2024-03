Spese pazze per il Milan: pronto il tesoretto da 49 milioni

Il Milan si prepara alla prossima stagione con un lauto tesoretto da investire sul calciomercato: potrebbe essere a disposizione una cifra parecchio importante

Nella stagione in corso, il Milan ha ancora tanto da giocarsi, con un’Europa League che a breve entrerà nel vivo e un derby italiano contro la Roma da vincere per entrare nella storia, e chissà portare a casa anche un trofeo parecchio importante. Per la prossima stagione, però, i cambiamenti dovrebbero essere tanti e passeranno anche da un calciomercato scoppiettante.

Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, con Stefano Pioli che comunque ha ancora delle chance di rimonta per la panchina rossonera. Ad ogni modo, ci si aspetta tanto sul calciomercato, innanzitutto l’arrivo di almeno un nuovo difensore e di un centravanti di qualità e prospettiva, che possa rappresentare una certezza per il futuro del club.

Per comprare la maggior parte dei calciatori, si sa, ci vuole un budget veramente importante e anche quel Joshua Zirkzee di cui tanto si parla richiede almeno 40 milioni d’investimento per il solo cartellino. Per mettere a segno colpi di questa portata quindi, non ci si potrà affidare solo alla volontà e alle capacità economiche della società, ma anche a cessioni minori che potrebbero finanziare il calciomercato estivo.

Da Colombo a Saelemaekers: il Milan costruisce il tesoretto per il calciomercato

La dirigenza, di fatto, ha già individuato diversi profili interessanti attualmente di proprietà del Milan, ma che potrebbero essere ceduti in sede di calciomercato. Partiamo da Lorenzo Colombo, quest’anno in prestito al Monza e la cui valutazione si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro: di fronte a cifre del genere, non si potrebbe dire no.

C’è da considerare anche il futuro di Charles De Ketelaere, quest’anno grande protagonista con l’Atalanta: 22 milioni di euro più due di bonus permetterebbero ai bergamaschi di tenerlo e sono la cifra del riscatto. Il Bologna, invece, ne dovrà sborsare dieci per Alexis Saelemaekers e anche Daniel Maldini, che sta dimostrando le sue qualità al Monza, potrebbe valerne circa cinque. In tutto sono 49 milioni che serviranno davvero tanto al club lombardo, già tra qualche settimana.