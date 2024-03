“Sono aberranti, pressano gli arbitri”: pesanti accuse del presidente

Un durissimo attacco quello del presidente al club e agli arbitri: il massimo dirigente usa pochi giri di parole

Un top club eserciterebbe una eccessiva pressione nei confronti: questa l’accusa mossa dal presidente degli storici rivali.

È un duro attacco quello di Joan Laporta, presidente del Barcellona, intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo. Il numero uno del club catalano – in particolar modo – ha puntato il dito contro la pressione che il Real Madrid eserciterebbe sugli arbitri, ma non solo. Laporta ha parlato anche di un atteggiamento bellicoso nel ‘Caso Negreira’ che vede, tra gli altri, anche lo stesso Laporta indagato per la vicenda relativa a sospetti pagamenti illeciti agli arbitri da parte del club catalano.

Parlando della questione arbitrale, infatti, Laporta si è detto “arrabbiato e indignato” perché “quello che fa la Real Madrid Tv è una vergogna“. Secondo Laporta “le autorità calcistiche dovrebbero intervenire qui perché questo sta influenzando, cercando di influenzare gli arbitri ogni settimana”. A proposito di Florentino Perez, Laporta ammette che allo stato attuale “non c’è un buon rapporto con Madrid” spiegando che “quello che stanno facendo è aberrante”.

Polemica arbitri, Laporta attacca il Real Madrid

Laporta, infatti, non ha dubbi sul fatto che l’inchiesta sul ‘Caso Negreira’ non porterà a nulla “perché non c’è nulla”. Il presidente dei catalani sottolinea che “le versione contraddittorie non sono state confermate perché non ci sono prove”. Secondo Laporta, l’intento del Real Madrid è di “tenere vivo” il caso, accusando il Barcellona di cercare di “influenzare gli arbitri, quando in realtà è quello che fanno loro. Ed è proprio questo doppio gioco che trovo poco corretto”.

Nel corso dell’intervista, il numero uno del club blaugrana si è soffermato anche sul tema della Superlega, definendola “una questione economica”. Ad ogni modo il Barcellona attende: “È una competizione, ora vedremo come si evolverà, ma penso che sarà una molto interessante e credo che inizierà nel 2025”.