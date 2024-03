Non solo Koopmeiners, tranello Napoli alla Juve: affare da 50 milioni

Teun Koopmeiners sarà un pezzo pregiato del calciomercato, tra Juve e Napoli. Non sarà il solo, con i partenopei a caccia di un altro obiettivo

La stagione sta per volgere al termine, con Juve e Napoli che hanno tutta l’intenzione di centrare il principale obiettivo in ballo: la qualificazione alla prossima Champions League. Poi, ci sarà anche il calciomercato e già da ora le dirigenza sono al lavoro per programmare il futuro, soprattutto per individuare i colpi migliori possibili per aumentare il livello del gioco.

In tal senso, Teun Koopmeiners piace tanto a entrambe le big e non è una novità. Il calciatore ha dichiarato che lascerà l’Atalanta in estate e le due società potrebbero presto tornare a farsi sotto, anche al netto degli interessi dalla Premier League. Non sarà l’unico nome per cui andrà in scena una battaglia a suon di cifre, trattative e opere di convincimento.

Tutto parte da Stanislav Lobotka, l’epicentro dell’anno dello scudetto con Luciano Spalletti in panchina, che ora è in odore di addio, dopo una stagione tra alti e bassi, ma che non può mettere in dubbio le sue qualità nell’impostare il gioco. Per questo, dal ‘Mundo Deportivo’ insistono sul fatto che il mediano possa essere uno dei primi obiettivi del Barcellona per il centrocampo. E, quindi, bisogna correre ai ripari.

Il Napoli piomba su Zubimendi, in caso di addio di Lobotka

Martin Zubimendi potrebbe essere la soluzione ai problemi del Napoli. Il calciatore della Real Sociedad sta facendo molto bene in forza al club spagnolo e ora piace a mezza europea. Con la partenza di Lobotka, sarebbe un interprete perfetto per dare ordine, impostare il gioco e far salire il livello della manovra.

I problemi sono rappresentati dal prezzo e dalla concorrenza, soprattutto internazionale. Non bisogna dimenticare sicuramente la Juve e attenzione anche all’Arsenal e alle piste spagnole. Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta che potrebbe essere risolta solo con un investimento da 50 milioni di euro.

Non è detto, quindi, che il Napoli riesca ad avere la meglio, ma di sicuro, se dovesse liberarsi il posto davanti alla difesa, Zubimendi entrerebbe di diritto nella lista dei calciatori interessanti. Un sogno per quella posizione, o quasi.