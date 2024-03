L’ex difensore al veleno: “Inzaghi non un grande uomo”

L’ex Milan non le manda a dire a Inzaghi: rapporti ancora tesi dopo l’esperienza in rossonero

Sono passati quasi dieci anni, ma la ferita sembra essere ancora aperta tra l’ex difensore e Inzaghi.

Esperto difensore franco-marocchino, Adil Rami ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2014/2015, raccogliendo in totale ventidue gettoni di presenza, impreziositi da un gol e un assist, tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Diavolo. Intervistato da Sky Sport, il giocatore classe ’85, ritiratosi dal calcio giocato dopo l’ultima esperienza in patria col Troyes, è tornato a parlare della sua esperienza in Italia con la maglia rossonera, non nascondendo le difficoltà avute con Filippo Inzaghi come allenatore e non solo.

“Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo” ha dichiarato Adil Rami, sottolineando che per lui “è stato un onore giocare per questa squadra”. L’ex difensore – tra le altre di Marsiglia e Valencia – si è “trovato molto bene con Galliani e Berlusconi” e all’ombra del Duomo di Milano si è sentito “felice e forte, anche fisicamente”.

Milan, Rami e il rapporto complicato con Pippo Inzaghi

Non tutto, però, è andato per il verso giusto: “C’è stata una persona, Pippo Inzaghi” prosegue Adil Rami che definisce l’ex bomber “un gran calciatore ma non un grande uomo e non un grande allenatore”.

“Per essere forte ho bisogno di essere amato, apprezzato” racconta Adil Rami che spiega: “Non so perché lui non mi apprezzava” e in questo modo ha “perso tutta la confidenza che avevo ottenuto fino a quel momento”. Ecco perché è poi “andato via e ho vinto l’Europa League (ride, ndr)”. A proposito di Europa League, Rami ha parlato delle possibilità che il Milan di Pioli si aggiudichi la competizione: “Sono fortissimi, hanno tutte le carte in regola. Questo club mi piace molto, sono felice che ci siano dei francesi molto forti come Theo Hernandez e Giroud. Hanno quello che per me è il miglior portiere del mondo, Maignan”.