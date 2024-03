Italia, Spalletti avverte tutti per l’Europeo: “Serve un livello superiore”

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, in conferenza stampa alla vigilia della seconda amichevole statunitense contro l’Ecuador

Domani, seconda amichevole negli Stati Uniti per l’Italia di Spalletti. Dopo la vittoria di misura con il Venezuela per 2-1, avversario sarà l’Ecuador. La speranza è di assistere a una prestazione migliore da parte degli azzurri e lo stesso Ct sprona tutti a fare meglio, recependo segnali positivi ma ricordando a tutti che la missione Euro 2024 sarà piuttosto complicata.

Ecco le dichiarazioni di Spalletti alla vigilia del nuovo test: “Ho già in mente la formazione, sono curioso di vedere se riusciremo ad applicare quello che abbiamo pensato. L’attaccante? Retegui è stato perfetto, ma gioca Raspadori, avevo già detto che avrei cambiato 8 o 9 elementi. Il gruppo mi sta piacendo, siamo vicini ai comportamenti corretti da avere, anche se la costruzione dal basso non va fatta con incoscienza, se si perde palla e si prende gol vuol dire che la situazione non si è valutata bene. Non avremo una partita facile, hanno tanta fisicità e qualità, sarà un test importante. Siamo nel bel mezzo di un percorso, ma abbiamo poco tempo e dobbiamo essere veloci nelle analisi e capire che ci vuole qualcosa in più. Serve un livello superiore a quello attuale in vista dell’Europeo”.