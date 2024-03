Dominano il campionato italiano, meglio dell’Inter: il dato di cui nessuno parla

Stanno dominando il campionato italiano e non stiamo parlando dell’Inter. Un dato è meglio addirittura di quello dei nerazzurri

L’Inter è prima in classifica e, senza clamorose debacle dell’ultimo momento, vincerà lo scudetto e quindi riuscirà a centrare anche l’obiettivo della seconda stella. I nerazzurri meritano questo traguardo sul campo, a prescindere da chi si tifa e, oltre alla gradevolezza e all’efficacia del gioco, lo dimostrano anche i numeri.

La Beneamata, almeno considerando la sola Serie A, ha messo a referto 71 gol segnati e solo 14 subiti, con una differenza reti mostruosa di +57. Eppure, nonostante il largo vantaggio dal Milan e dalle inseguitrici, non è la migliore in Italia, perché c’è un club storico che sta risalendo la china nel campionato di Serie D ed è pronto a scrivere la storia.

Stiamo parlando del Trapani che sta dominando il girone I con un record molto bello per qualsiasi allenatore, soprattutto in Italia: la miglior difesa in assoluto di tutti i campionati italiani. Attualmente, infatti, ha subito solo 11 gol. I dati incredibili sono supportati anche da un’impalcatura di gioco ben strutturata e una mentalità perfetta per il salto di categoria.

La bella storia del Trapani: i numeri migliori in Italia

Se la difesa brilla, non solo in Italia ma anche a livello europeo, non si può non elogiare anche l’attacco, che fino a questo momento ha segnato 81 gol. La potenza offensiva del Trapani, quindi, è nota e chiara anche grazie a un Andrea Cocco in forma strepitosa.

Insomma, il grande lavoro di mister Alfio Torrisi sta dando i suoi meravigliosi frutti e il calcio siciliano può gioire di questo risultato. Staremo a vedere se, alla lunga, l’Inter batterà questi numeri o se il record sarà comunque del Trapani tra qualche settimana, ma rivedere una città del genere a questi livelli rappresenta comunque la bellezza calcistica nella sua purezza.