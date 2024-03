Calzona e la riconferma: “Vi svelo gli accordi con De Laurentiis”

Francesco Calzona ha parlato dopo la partita della Slovacchia, soffermandosi anche sul futuro al Napoli dopo la fine della stagione

Doppio ruolo incompatibile a lungo andare, discorsi sulla riconferma rinviati: Francesco Calzona parla così a ‘Mediaset’ dopo la partita della sua Slovacchia contro l’Austria.

Il tecnico del Napoli, nonché ct della Nazionale slovacca, racconta: “Il doppio ruolo è incompatibile quando ci sono partite ufficiali, per quanto mi riguarda. Questa situazione è capitata in un momento in cui era possibile farla”.

Quindi il futuro: “Non penso alla riconforma: gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi, poi ho un contratto con la Federazione slovacca che ringrazio per avermi concesso di allenare la squadra dei miei sogni. Andiamo avanti, poi vedremo sperando che il Napoli raggiunga una posizione importante”.

Posizione importante che vuole dire Champions, anche se la strada è complicata: “Ci crediamo, finché la matematica non ci condanna. Serve un piccolo filotto di vittorie e abbiamo la fortuna di avere degli scontri diretti nelle prossime gare. Sono partite da sfruttare per guadagnare punti a chi ci sta davanti”.

Napoli, Juan Jesus-Acerbi: le parole di Calzona

Calzona torna anche sull’eliminazione in Champions: “Abbiamo dei rimpianti: pareggiare dopo lo 0-2 ci avrebbe dato un bello slancio. C’è l’episodio del rigore non dato ad Osimhen, come il colpo di testa di Lindstrom. C’è dispiacere, ma ora guardiamo avanti”.

Infine, su Juan Jesus e il caso Acerbi: “Non gli ho parlato perché mi sono concentrato sulla Slovacchia e dopo la partita l’ho visto giusto 30 secondi e gli ho fatto i complimenti. C’è la giustizia sportiva che farà il suo corso”.