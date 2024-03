Roma, l’infortunio dell’attaccante è serio: paura per il ginocchio

Roma, infortunio serio per l’attaccante: interessato il ginocchio, grossi problemi per De Rossi

Dall’avvento di De Rossi in panchina, la Roma ha cambiato decisamente marcia e può aspirare a un finale di stagione importante, sia in campionato che in Europa League. Ma per il tecnico giallorosso ci saranno diversi problemi per le assenze, specialmente in attacco, e lo scenario rischia di complicarsi non poco.

Si è fermato prima della pausa per un problema muscolare Paulo Dybala, che cercherà di recuperare per il derby con la Lazio e per la doppia sfida europea contro il Milan. Ma purtroppo per i giallorossi, non è finita qui. Decisamente più serio, pare, il problema di Sardar Azmoun, che si è infortunato ieri nel corso della gara dell’Iran contro il Turkmenistan. L’infortunio è apparso subito piuttosto serio, l’attaccante è stato trasportato in ospedale per primi esami, che verranno ripetuti in Italia. Lui stesso ha dichiarato, lasciando lo stadio, di avere la netta sensazione di una lesione al tendine del ginocchio. Impressione confermata dai primi esami medici, che parlano di uno stiramento e di una assenza che dovrebbe essere di circa un mese. Ma si avranno indicazioni più chiare dalla ripetizione degli esami stessi.