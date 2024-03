Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 22 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 22 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con la questione Acerbi, che oggi sarà ascoltato in procura e rischia 10 giornate e soprattutto il futuro in nerazzurro: “Si gioca l’Inter”. Per la difesa, invece, “il sogno è Kim”. Poi la Nazionale che vince col Venezuela: “Retegui e l’Italia va”. Di spalla “Koopmeiners, Juve muoviti” con l’olandese che si è messo sul mercato e piace anche al Liverpool. E poi il Milan: “Pioli si rafforza”. Al tecnico “basta la Champions per tenersi il Milan. Conferma più vicina”.

Il Corriere dello Sport apre invece con “Juve-Koop, passi avanti”. Per l’olandese dell’Atalanta “servono 45 milioni. Il club vende i giovani”. In taglio alto “C’è solo Retegui”. In taglio basso “Acerbi non cambia linea: negherà di nuovo tutto”. Di spalla “Roma, arriva la primavera di Abraham” e “Napoli, il cantiere di Aurelio”.

Decisamente esplicita la prima pagina di Tuttosport: “Koop chiama Juve”. In taglio alto “Retegui luce d’Italia”. Di spalla “Razzismo: Acerbi si chiude in difesa”. E ancora “Il Milan sacrifica Maignan?”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 22 marzo 2024.

Sul Mundo Deportivo l’intervista esclusiva al presidente del Barcellona Laporta: “Non è una fantasia, possiamo sognare” riferendosi al doblete Liga-Champions. Il patron dice anche di non temere il Real Madrid con Mbappe. Su Marca invece il titolo in prima pagina è “Parliamo di calcio”, con il match in programma tra Spagna e Colombia che arriva in giorni convulsi per il nuovo scandalo che ha colpito la federazione spagnola.