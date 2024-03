Niente Conte bis alla Juventus: “Meglio non tornare dove si è stati”

Nella Juventus si ragiona sul futuro di Allegri e della panchina: da Thiago Motta a Palladino e il ritorno di Conte

In casa Juventus in questi giorni è tornato prepotentemente di attualità il futuro di Massimiliano Allegri. Anzi, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato in esclusiva che effettivamente l’obiettivo del club bianconero è rompere col passato in maniera totale e voltare pagina lasciando indietro anche lo stesso tecnico toscano.

Si ripartirebbe con un altro allenatore, più giovane e con idee diverse per aprire un nuoco ciclo. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025 Allegri potrebbe essere seriamente arrivato al capolinea in nome del cambiamento e del rinnovamento. Ma intanto c’è una stagione da portare a termine, ancora con degli obiettivi da raggiungere. La Champions resta lì assolutamente a portata, per vederla sfumata servirebbe una caduta libera per tutte le ultime nove giornate di campionato. Non impossibile, ma comunque difficile. C’è poi la doppia sfida con la Lazio per conquistare la finale di Coppa Italia contro la vincente tra Fiorentina e Atalanta. Sarebbe di sicuro una conclusione dolce al termine di un ciclo di tre anni che rischierebbe di rimanere l’unico della storia juventina di questa durata senza trofei. E il periodo non è di certo splendente visti i pessimi risultati delle ultime settimane. Non solo Thiago Motta comunque tra i possibili eredi, anche se l’attuale allenatore del Bologna resta assolutamente il preferito della dirigenza. Tra le suggestioni c’è sempre pure Antonio Conte.

Conte alla Juve, la sentenza di Galia: “Meglio di no”

A parlare degli eventuali sostituti sulla panchina della Juventus è stato l’ex bianconero Roberto Galia, intervenuto nel corso di ‘Cose di Calcio’ su Cusano Italia Tv. “I giovani danno sicuramente nuova linfa e nuove idee di gioco. La società deve pensare molto bene a quello che vuole fare nelle prossime stagioni e capire se proseguire con Allegri. Non puoi però pensare di cambiare allenatore e cambiare totalmente la squadra, devi basarti su quello che hai e poi cercare di intervenire nel modo giusto”.

Andando più concretamente: “Palladino e Motta sono quelli che stanno spiccando un po’ di più rispetto agli altri, ma non dimentichiamoci che essere alla Juve è diverso che essere al Bologna o al Monza. Spero comunque che restino sempre in ambito italiano e non estero. Allegri sta comunque facendo il suo perché è partito benissimo, sappiamo che alla fine della stagione manca ancora un po’ di tempo. Tornerà a fare punti, poi vedremo”. Infine sul ritorno di Conte: “Io sono di quelli che pensano sia meglio non ritornare mai dove si è stati – dice Galia – soprattutto se hai fatto bene, perché non è mai detto che possa essere nuovamente così. Sicuramente Conte è un allenatore quotato, che sa sfruttare al massimo tutto ciò che ha in mano, ha consumato un sacco di energie ma può ancora dare tanto. Penso comunque che sia meglio non tornare dove si è già stati”.