Juventus, colpo dalla Premier: il Manchester lo scarica

Dall’Inghilterra arrivano buone notizie per la Juventus: c’è il via libera per il colpo a centrocampo. Il club di Premier League lo ha scaricato

Guardare in Inghilterra per rafforzare la propria squadra può essere sempre una buona idea. E’ accaduto spesso che giocatori finiti ai margini in Premier League, abbiano avuto la possibilità di rilanciarsi in Serie A.

Christian Pulisic è certamente l’ultimo esempio, ma ce ne sono davvero parecchi e in estate diversi club torneranno a pescare in Inghilterra, nonostante l’abolizione del Decreto Crescita. Lo farà anche la Juventus, che ha chiuso il mercato di gennaio mettendo le mani su Carlos Alcaraz, classe 2002 di proprietà del Southampton.

I bianconeri a giugno dovranno puntellare la rosa con diversi calciatori, ma il reparto che andrà certamente rafforzato è quello di centrocampo, dove manca qualità ed esperienza. Il sogno, ormai non più nascosto, è quello di riuscire a mettere le mani su Koopmeiners. Un sogno che secondo quanto affermato a TvPlay da Pierpaolo Marino diventerà realtà.

Juventus, torna di moda Casemiro

Ma i colpi a centrocampo dovranno inevitabilmente essere più di uno e attenzione, dunque, come detto, alle opportunità che potranno arrivare dalla Premier League.

Il Manchester United, ad esempio, come scrive Sport.es, che cita il giornalista del Mirror, David McDonnell, è pronta a cedere Casemiro. Il brasiliano ha compiuto 32 anni lo scorso 23 febbraio e al giusto prezzo può rappresentare ancora un affare. Per l’ex Real Madrid non ci sarebbe più spazio con la maglia dei Red Devils, che sarebbero pronti ad investire ben 40 milioni di sterline per acquistare Joao Gomes