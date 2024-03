Inter, Acerbi al capolinea: ecco la prima scelta | ESCLUSIVO

Il caso Acerbi tiene banco in casa Inter: in esclusiva a Calciomercato.it, le ipotesi per la sostituzione del difensore

Dopo l’audizione in videoconferenza davanti alla Procura Federale, Acerbi e l’Inter attendono la decisione sul difensore, che per il presunto episodio di razzismo verso Juan Jesus in Inter-Napoli rischia una lunga squalifica. Il verdetto potrebbe pesare anche sul suo futuro in nerazzurro.

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, in caso di stangata l’Inter potrebbe dire addio ad Acerbi e valuta già alcune opzioni per la sua sostituzione. Uno scenario confermato anche nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato‘, dedicata a CM.IT, su ‘Tv Play’, dall’intervento del giornalista Federico Masini di ‘Tuttosport’. “L’Inter è molto attenta al razzismo e se arriverà una condanna il club avrà una linea molto dura – ha spiegato – Anche se non è detto che questo significhi un suo addio. Il club potrebbe agire come è accaduto per Tonali e Fagioli dai rispettivi club. Non è il caso di fare già il funerale ad Acerbi, il giocatore sa di aver sbagliato ma non bisogna colpevolizzarlo eccessivamente e fargli finire la carriera”.

Masini a tutto campo su Inter e Milan: Acerbi ma anche Maignan in bilico

Proseguendo nel suo intervento, Masini ha parlato degli scenari di mercato per l’Inter per il dopo Acerbi ma anche del Milan e del futuro di Maignan.

Ecco come l’Inter potrebbe pensare di rimpiazzare Acerbi: “Il difensore centrale non era un ruolo prioritario per questa estate ma più per il 2025, quando scadranno i contratti di Acerbi e de Vrij. Per il futuro si parlava di Tah del Bayer Leverkusen, in scadenza nel 2025, un classico colpo a zero alla Marotta. Se invece si farà qualcosa questa estate, se prevarrà la linea dell’investimento importante la prima scelta sarebbe Buongiorno, anche se è una pista difficile: Cairo punterà all’asta e la valutazione da 40 milioni di gennaio potrebbe crescere dopo l’Europeo. La linea del low cost potrebbe portare a Djimsiti e Bijol, con Atalanta e Udinese ci sono ottimi rapporti e sono squadre che a gennaio hanno acquistato in difesa. Rugani? Per ora non è un’opzione, ma tutto può succedere”.

Sul Milan, Masini lancia l’allarme: “Il Milan non vuole vendere Maignan, ma ci sono problemi con il suo rinnovo. La trattativa è iniziata da mesi ma è complicata, il giocatore non è incedibile al contrario di Leao e Theo Hernandez considerati insostituibili. Per l’attacco, invece, ci sono quattro nomi: Zirkzee, Sesko, Gimenez e Gyokeres. Escluderei Guirassy e David: il primo sta vivendo una stagione fortunata, il secondo non è attaccante da 4-3-3″.