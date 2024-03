Infortunio al ginocchio in Azzurro: lascia il ritiro della Nazionale

Costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un problema al ginocchio: condizioni da monitorare in vista della ripresa del campionato

Finisce a reti bianche la sfida tra l’Italia Under 20 e i pari età della Romania, valevole per il trofeo internazionale Elite League.

Piccolo spavento per le condizioni di Luca D’Andrea, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio. Il centravanti in forza al Catanzaro ha chiesto il cambio al 37′ della prima frazione, sostituto da Distefano dal Ct Bollini. D’Andrea ha avvertito un dolore al ginocchio e per precauzione ha lasciato il terreno di gioco per evitare ulteriori rischi e di peggiorare le sue condizioni. Dopo un primo check up della situazione non si tratterebbe di nulla di grave: D’Andrea lascerà il ritiro degli Azzurrini e il suo infortunio sarà rivalutato nelle prossime ore al rientro a Catanzaro.

Lo staff medico dei calabresi farà dei nuovi accertamenti al 20enne attaccante, con il tecnico Vivarini che spera di recuperarlo già alla ripresa del campionato dopo la sosta nella trasferta di Pasquetta sul campo della capolista Parma. D’Andrea, in prestito in questa stagione al Catanzaro dal Sassuolo con il quale ha un contratto fino al 2027, nel torneo cadetto è ancora a secco di reti dopo 21 presenze.