De Rossi e Mourinho, tutta la verità di Tiago Pinto

Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma, torna a parlare in un’intervista: le dichiarazioni su De Rossi e Mourinho

Un cambiamento epocale, quello vissuto dalla Roma all’inizio del 2024, con il duplice addio di Tiago Pinto e Mourinho. L’ex direttore sportivo è tornato a parlare, intervistato da ‘Sky Sport’. L’intervista integrale andrà in onda questa sera, ma nel frattempo l’emittente satellitare ha rilasciato qualche anticipazione.

Il ds portoghese non ha nascosto quanto per lui sia stato un momento difficile: “Alla Roma il giorno dell’esonero di Mourinho è stato molto difficile per tutti. Mi sono sentito come se fossi morto. Magari direttori sportivi più anziani gestiscono diversamente, ma io sono ancora molto giovane e vivo male il licenziamento di un allenatore”. Su De Rossi, ha spiegato: “Sta facendo molto bene, è spettacolare come persona e come allenatore, mi ha sorpreso la sua consapevolezza. Se lo confermerei? Non posso mettermi nei panni della società. E’ vero che mi aveva chiesto di restare, anche prima del suo arrivo avevamo avuto sempre un buon rapporto”.