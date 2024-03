“Bisogna prenderne atto”: l’annuncio su Chiesa è di quelli pesanti

Le ultime sull’esterno della Juventus, in ombra anche con la maglia della Nazionale. Il suo contratto coi bianconeri scade a giugno 2025

Critiche feroci a Chiesa all’indomani della deludente prestazione nell’amichevole col Venezuela vinta dall’Italia per 2-1 grazie alla doppietta di Retegui. L’esterno della Juventus è entrato al ventesimo della ripresa, ha sfiorato la rete con un tiro a giro finendo poi in ombra.

“Quello su Chiesa è un pensiero comune – esordisce Furio Focolari a ‘Radio Radio’ parlando del classe ’97 figlio d’arte’ – Bisogna prendere atto che non è più quello di qualche anno fa, o almeno non riesce più a esserlo né in bianconero né in Nazionale. Ha delle partite ancora a disposizione con la Juve, monitoriamolo, però se continuerà così è giusto che resti fuori”.

Per Chiesa, la cui permanenza a Torino è incerta per la questione rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2025), senza dimenticare lo scarso feeling con Allegri, si è trattata della 44esima presenza in maglia azzurra. “Ci sono giocatori come Zaiolo, Zaccagni e Orsolini che adesso sono più forti di lui – aggiunge Focolari – Mi ricorda un po’ Di Lorenzo: pazzesco e straordinario l’anno scorso al Napoli e con l’Italia, mentre ora non è più lui. Se giochi bene vai in campo, in caso contrario resti fuori e va dentro un altro”, ha concluso.