Via libera da Barcellona: sta per sbarcare in Serie A

Il centrocampista è entrato nella lista degli obiettivi del club italiano e potrebbe fare le valigie la prossima estate

Il Barcellona si appresta a preparare l’ennesima mini rivoluzione degli ultimi anni. Il primo a partire, come già annunciato da diverse settimane, sarà Xavi. Il tecnico spagnolo ha infatti anticipato di essere giunto al capolinea dopo mesi di enormi pressioni ricevute per una stagione fatta di alti e bassi. La sua squadra in ogni caso è rientrata in corsa per la Liga ed ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League a discapito del Napoli.

Proprio con la formazione azzurra potrebbe andare presto in scena un interessante incrocio di mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti avviare una trattativa con il Barcellona per uno dei calciatori in uscita la prossima estate. Stiamo parlando di Oriol Romeu, centrocampista spagnolo cresciuto nel settore giovanile blaugrana e rientrato alla base solamente lo scorso anno dopo un’ottima stagione disputata con la maglia del Girona. Calciatore che ha accumulato in carriera tantissima esperienza, tra Liga e soprattutto Premier League.

Il suo ritorno in Catalogna, in realtà, non è andato secondo le aspettative. Chiamato a rimpiazzare l’addio pesantissimo di una leggenda come Busquets, Romeu non ha soddisfatto le attese del club con prestazioni al di sotto degli standard richiesti. La sua esperienza, però, potrebbe essere utile all’interno di un club come il Napoli che inizia pian piano a progettare la prossima stagione in cerca di un riscatto. All’interno delle rotazioni della formazione azzurra, il profilo dello spagnolo può sicuramente essere preso in considerazione.

Calciomercato Napoli, Romeu nuovo obiettivo a centrocampo

L’assalto o meno ad Oriol Romeu, dipenderà comunque dalla prossima guida tecnica del Napoli. La formazione azzurra, dopo l’esonero di Walter Mazzarri, è stata infatti affidata a Francesco Calzona.

Il commissario tecnico della Nazionale Slovacca ha siglato un contratto di pochi mesi, con scadenza al prossimo 30 giugno. Stando a quanto riportato da ‘El Nacional’, il Barcellona avrebbe già dato il proprio via libera alla cessione di Romeu verso la Serie A. Il centrocampista rientra nella lista dei calciatori blaugrana in partenza la prossima estate e vedrebbe di buon occhio un’esperienza nel campionato italiano.