Spalletti avverte l’Italia: “Servono risposte. Facciamolo vedere”

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti prima del calcio d’inizio di Italia-Venezuela, match amichevole in programma al Chase Stadium di Fort Lauderdale

Pochi minuti al calcio d’inizio di Italia-Venezuela. La partita in programma alle ore 22.00 al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, vedrà gli azzurri schierati con la difesa a tre.

Luciano Spalletti è dunque pronto a sperimentare senza l’ansia del risultato. Molti dei calciatori presenti stasera, chiaramente, prenderanno parte al prossimo Europeo, ma le decisioni finali non sono arrivate. C’è ancora speranza per tutti: “Siamo quelli scelti per essere l’Italia – afferma il tecnico degli azzurri ai microfoni di Rai Sport -, ma poi dobbiamo farlo vedere che siamo quelli giusti. Dobbiamo dare una risposta a tutto questo amore che ci danno”.  Spalletti, dunque, chiede risposte ai suoi giocatori. Tutti devono dimostrare di meritarsi l’azzurro.

Prima del calcio d’inizio del match ha parlato anche Buongiorno, che giocherà nel cuore della difesa: “Affronteremo la partita nel migliore dei modi, per provare quei meccanismi per l’Europeo. Reparto a tre, abito giusto? Dobbiamo essere pronti per ogni evenienza e modulo”.