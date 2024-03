Resta ancora alla Juventus: ma solo a una condizione

Il futuro alla Juventus resta in bilico: la ‘Vecchia Signora’ e Giuntoli valutano una nuova soluzione per la conferma in bianconero

Grandi manovre in mezzo al campo per la Juventus, con Koopmeiners che resta il sogno nel cassetto di Giuntoli e della dirigenza bianconera.

La ‘Vecchia Signora’ ha messo in cima alla lista dei desideri l’ingaggio dell’asso dell’Atalanta, valutato almeno 55-60 milioni di euro dal sodalizio orobico. La Juve valuta anche l’inserimento nella trattativa di alcune contropartite per abbassare la parte cash e Soulé sarebbe una pedina che la Juve potrebbe sacrificare per arrivare al nazionale olandese. L’argentino sta disputando una grande stagione in prestito al Frosinone e ha diversi ammiratori anche in Inghilterra. Oltremanica a seguire il baby argentino c’è tra gli altri il Southampton e con i bianconeri potrebbero intrecciarsi le negoziazioni per il riscatto di Carlos Alcaraz, fissato intorno ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio con Soulé o nuovo prestito per Alcaraz

Tutto dipenderebbe anche dalla possibile promozione in Premier League dei ‘Saints’, al momento lontani dal secondo posto che darebbe l’accesso diretto nella massima serie.

Il Southampton così dovrà passare attraverso i playoff e oltre a un eventuale scambio c’è un’altra strada per la conferma di Alcaraz sotto la Mole. Da escludere al momento che la Juventus versi 50 milioni cash nelle casse degli inglesi, da valutare invece una permanenza alla Continassa del giocatore con il rinnovo del prestito per un altro anno. Difficilmente, infatti, Alcaraz resterebbe al Southampton se la formazione inglese mancasse il salto in Premier restando in Championship. La Juventus quindi potrebbe pensare anche a questa ipotesi, con il giocatore al momento in prestito per circa 4 milioni di euro alla corte di Allegri. Alcaraz attualmente è fermo ai box per un infortunio muscolare alla coscia e il tecnico bianconero spera di riaverlo il prima possibile dopo la sosta: difficile sia a disposizione nella doppia sfida contro la Lazio, più probabile nel match casalingo con la Fiorentina.