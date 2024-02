Alcaraz si prende la Juventus: la strategia per tenerlo senza pagarlo

Carlos Alcaraz cerca un po’ di spazio in campo, ma ha già conquistato i tifosi: la Juve studia la strategia per trattenerlo a Torino

È un caso da studiare quello di Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino ha giocato solamente 24 minuti, spalmati su due differenti partite, ma ha già conquistato i tifosi bianconeri. Nel corso dell’allenamento aperto al pubblico della giornata di ieri, infatti, il classe 2002 è stato tra i più acclamati e la fiducia nei suoi confronti sembra essere alta.

Da una parte c’è l’autorevolezza di Cristiano Giuntoli, molto stimato dai tifosi della Juventus, e dall’altra ci sono state anche delle scelte di Massimiliano Allegri che non sono state apprezzate dai supporter della Vecchia Signora. L’argentino sta lavorando sodo per riuscire ad ottenere più spazio e il fatto che abbia caratteristiche differenti rispetto a tutti gli altri centrocampisti bianconeri ne aumentano radicalmente le quotazioni, anche nei piani del tecnico livornese. Intanto, Cristiano Giuntoli lavora sulla strategia per trattenerlo a Torino anche nella prossima stagione.

La Juve vuole tenersi stretto Alcaraz: anche Soulé sul tavolo della trattativa

Le parole di Cristiano Giuntoli hanno indicato una traccia da seguire riguardo alla volontà del club su Carlos Alcaraz: “Può essere il futuro della Juventus”, non ha bisogno di altre spiegazioni.

I termini dell’accordo con il Southampton sono un altro indizio: 3,7 milioni più altri 1,9 milioni di bonus per il prestito sono già un investimento importante, che cela anche la volontà di puntare sull’argentino ancora a lungo. Il diritto di riscatto, però, è fissato a 49,5 milioni e rappresenta una cifra inavvicinabile. Ecco perché la Juventus sta già lavorando ad una strategia per convincere il club inglese ad abbassare le pretese e per trattenere ancora Alcaraz a Torino.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Stampa, le strade che la dirigenza bianconera proverà a battere sono principalmente due: un nuovo prestito con il diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo oppure una cessione a titolo definitivo, magari con l’inserimento di Matias Soulé. Il gioiellino bianconero, ora in forze al Frosinone, piace tantissimo al Southampton e potrebbe essere la carta giusta per mettere in piedi uno scambio.