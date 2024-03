Nuova firma con il Milan: “Club che ho sempre sognato”

L’annuncio del calciatore sul nuovo accordo con in rossoneri dal ritiro con la sua Nazionale

Buone notizie in casa Milan e nuova firma in arrivo per la prossima stagione. Dopo l’ennesimo serio infortunio rimediato da Kalulu, chiamato ad uno stop da oltre un mese per una distrazione del legamento collaterale mediale, il club rossonero sta infatti portando avanti delle profonde riflessioni sulla propria retroguardia, colpita da troppi ko in quest’ultima stagione.

Dinnanzi alla possibilità di intervenire sul mercato, dalla Danimarca ci ha pensato quest’oggi Simon Kjaer a rassicurare la società rossonera. Il centrale, in scadenza di contratto tra pochi mesi, vorrebbe infatti rinnovare il suo accordo con il Milan. Ai microfoni di ‘Bold, dal ritiro con la sua nazionale, il difensore ha ammesso “Sono nel posto in cui voglio essere. Gioco nel Milan, mi trovo bene al Milan e credo molto in me stesso”.

Decisione, però, che spetterà non solo al calciatore ma anche allo stesso club milanista: “Che la scelta venga presa adesso o tra due mesi, a me non cambia nulla. Sanno dove mi trovo e io so dove sono loro. Se posso restare a Milano sono molto felice. È il club in cui ho sempre cercato di giocare, fin da quando giocava al Palermo. In caso di addio? Ho 35 anni e posso scegliere liberamente cosa voglio con la mia famiglia. Non mi preoccupa. A me va benissimo”.

Calciomercato Milan, Kjaer ammette: “Arabia Saudita? Ci ho pensato”

Il centrale del Milan ha poi raccontato un retroscena di mercato, svelando di essere stato vicino all’Arabia Saudita.

Come spiegato da Kjaer, però, il suo obiettivo è sempre stato quello di vestire la maglia del Milan e continuare a difendere i colori rossoneri. Queste le sue parole: “Mentirei se dicessi che non ci ho pensato. Ovviamente ho deciso. In precedenza ho anche rifiutato offerte dall’Arabia Saudita. L’ho fatto per molte ragioni. Innanzitutto perché in questo momento mi trovo nel posto in cui ho sempre desiderato essere. Ho fatto un bellissimo viaggio calcistico, ho sempre desiderato giocare nel Milan e ho una vita incredibilmente bella a Milano”.