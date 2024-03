Maignan-Milan si complica: ostacolo altissimo

A dispetto della stagione poco entusiasmante Mike Maignan resta un pilastro del Milan che ha come obiettivo quello di blindarlo. Le ultime sul futuro del francese

Le vicende di campo spesso si intrecciano con quelle di mercato. Lo sa bene anche il Milan che deve far fronte ad una stagione non proprio sui suoi livelli di Mike Maignan, che non sempre è apparso nella sua miglior veste.

Qualche piccolo scivolone è arrivato nella stagione del portierone francese, che resta comunque una delle colonne del club allenato da Stefano Pioli. La squadra in campo lavora ancora su due obiettivi importantissimi come il percorso in Europa League e il secondo posto in campionato, ma al contempo la società si guarda attorno e lavora su quello che sarà il futuro dei propri interpreti migliori.

Al netto di nomi come Leao e Theo Hernandez è proprio il futuro di Maignan che resta all’ordine del giorno vista l’intenzione di provare a blindarlo con un rinnovo contrattuale anche per tenerlo a riparo dagli interessamenti di top club esteri come Bayern Monaco e PSG.

Calciomercato Milan, obiettivo Maignan: la distanza sul rinnovo

Maignan ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2026 ma nei prossimi giorni il Milan proverà ad allungarne la scadenza di ulteriori tre stagioni con annesso adeguamento economico.

Il punto cruciale della trattativa risiede però proprio nella distanza tra domanda ed offerta. Attualmente l’estremo difensore transalpino incamera 2,8 milioni di euro annui ed i rossonero valutano un adeguamento a 4,5 milioni a salire con bonus semplici da raggiungere.

Dal canto suo Maignan però vorrebbe però provare a partire da uno stipendio da 6 milioni, che rappresenta il tetto da top di casa Milan. Si tratta sostanzialmente di una richiesta sulle cifre di Leao per il portiere francese che ricopre un ruolo di primaria importanza all’interno degli equilibri della squadra. Il Milan, che lo valuta in ottica cessione eventuale anche 100 milioni, proverà quindi ad andare al ribasso rispetto alle richieste dell’ex Lille.