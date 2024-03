La Juve vuole blindare Cambiaso: le ultime sul rinnovo | CM.IT

La Juventus punta su Cambiaso per il futuro e Giuntoli vuole blindarlo con un rinnovo: le ultime di Calciomercato.it sul classe 2000

Una delle note più liete di questa stagione in casa Juventus è rappresentata certamente da Andrea Cambiaso. L’esterno ligure classe 2000 si è ambientato nel migliore dei modi, dimostrandosi all’altezza di giocare in un club di prima fascia e le convocazioni in Nazionale da parte del CT Spalletti non sono altro che un’inevitabile conseguenza.

L’ex Genoa e Bologna si è reso protagonista di tante prestazioni positive, avendo in attivo anche 3 reti e 4 assist: niente male per essere la prima stagione in bianconero. La crescita di Cambiaso sotto la Mole non è passata inosservata nemmeno a livello europeo, con diversi club che negli ultimi mesi hanno mandato dei propri osservatori a seguire le uscite della Juventus per monitorarlo. Molto clamore, in questo senso, aveva fatto l’interessamento del Real Madrid per il calciatore della Nazionale. Ecco perché nei piani di Cristiano Giuntoli c’è anche di sedersi con l’entourage del giocatore per discutere di un adeguamento di contratto, così da blindare un asset considerato importante dal club per i prossimi anni. Ecco le ultime sul rinnovo di Cambiaso.

Cambiaso e il rinnovo per blindarlo: le ultime di casa Juventus

Andrea Cambiaso è legato al club piemontese da un contratto fino al 2027 e quindi che bisogno ci sarebbe di ridiscuterne le condizioni? La risposta risiede nell’ingaggio da 1 milione netto a stagione (uno dei più bassi in casa Juventus) e nella volontà di dare un segnale al ragazzo: ‘la società ripone grande fiducia in te’.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non ci sono ancora stati dei contatti approfonditi con l’entourage del giocatore per arrivare presto a questo rinnovo di contratto. La volontà del club è quella di blindare Cambiaso, ma la scadenza del suo contratto permettono di non avere fretta per chiudere la pratica: certo, riuscire a sistemare la questione prima dell’Europeo sarebbe comunque la soluzione ideale per la Juventus. Il giocatore, dal canto suo, a più riprese ha ribadito la volontà di restare a lungo a Torino: nell’intervista esclusiva al suo agente, proprio su questi canali, si evidenziava il desiderio di rimanere protagonisti con la maglia della Juventus per molti anni. Il rinnovo con adeguamento di stipendio deve essere letto proprio in questo senso.