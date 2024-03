Karius in Serie A: la rivelazione di Diletta Leotta

Loris Karius in Serie A, una ipotesi concreta confermata dalla sua fidanzata, la conduttrice Diletta Leotta: l’annuncio

Tra i tanti rumours di mercato che già si susseguono in vista dell’estate, di recente sta prendendo piede la potenziale candidatura di Loris Karius per il nostro campionato. L’ex portiere del Liverpool andrà in scadenza di contratto con il Newcastle. E anche grazie all’ingresso nell’agenzia seguita dall’ex juventino Claudio Marchisio, potrebbe sbarcare in Serie A.

Lui stesso nei giorni scorsi aveva parlato dell’eventualità, che di certo gli piacerebbe potendosi riunire alla sua famiglia. E infatti anche la fidanzata e futura moglie Diletta Leotta ha confermato che l’idea potrebbe anche concretizzarsi. La conduttrice di ‘DAZN’, intervistata sulla Rai a ‘Stasera c’è Cattelan’, ha ammesso: “Certo che spero di vederlo in Italia, magari vicino a Milano. Monza? Andrebbe bene, ma potremmo arrivare anche a Como“. Vedremo se per il portiere tedesco, 31 anni a giugno, arriverà qualche offerta dalle nostre latitudini.