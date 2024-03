Intreccio Milan-Juve: addio Maignan, scelto il nuovo portiere

Si registra ancora distanza tra il club rossonero e l’estremo difensore francese per il rinnovo del contratto

Quella in corso, non è stata probabilmente la miglior stagione di Mike Maignan da quando veste la maglia del Milan. A parte qualche noia muscolare, il portiere francese non ha mostrato la stessa continuità di rendimento che negli ultimi anni lo aveva portato ad essere considerato tra i top in Europa nel suo ruolo. Un calo che non mette in dubbio il suo grande talento, ma che può portare il club a delle riflessioni.

Da tempo, infatti, le parti dialogano sulla possibilità di un nuovo contratto. Il Milan, in particolare, vorrebbe prolungare l’attuale accordo in scadenza nel giugno 2026 di ulteriori tre stagioni. Il forte portiere attualmente guadagna ben 2,8 milioni di euro a stagione, mentre i rossoneri starebbero valutando un adeguamento a 4,5 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Un’offerta decisamente alta, ma ancora inferiore rispetto alla richiesta base formulata dall’entourage dell’estremo difensore che parte da 6 milioni di euro.

Considerato l’ottimo rapporto che lega Maignan all’ambiente rossonero, il Milan è fiducioso del fatto che prima o poi si possa arrivare ad una conclusione che soddisfi entrambe le parti. Allo stesso tempo, però, un club di questo calibro sa bene che, qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, non dovrà farsi trovare impreparato. Da qui l’idea di non escludere totalmente un’eventuale cessione del portiere della Nazionale Francese davanti ad un’offerta altissima e la necessità di poter ricercare un sostituto all’altezza.

Calciomercato Milan, Carnesecchi scelto come l’erede di Maignan

Qualora Maignan e il Milan dovessero nei prossimi mesi salutarsi, sono molteplici i profili già osservati dai rossoneri per la propria porta.

Nel sondaggio lanciato quest’oggi su Calciomercato.it, a convincere di più i nostri utenti è stato il nome di Marco Carnesecchi. Il portiere di proprietà dell’Atalanta è considerato come uno dei principali talenti sfornati dal calcio italiano negli ultimi anni, conteso da altri grandi club tra cui la Juventus che gli va dietro ormai da diversi mesi. Il classe 2000 è stato il più votato su ‘X’ con il 47,4%, davanti a Di Gregorio al 26,3%, Meret al 15,8% e Restes con il 10,5%.