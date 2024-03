Il capitano non firma più: Juventus-Inter, via libera low cost

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro che riguardano indirettamente anche Inter e Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Definire strepitosa la cavalcata dell’Inter di Simone Inzaghi in campionato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Dopo aver messo un margine di assoluta tranquillità tra sé e i rivali, la compagine di Inzaghi ha intenzione di chiudere la pratica seconda stella in tempi relativamente brevi.

Nonostante manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, però, Marotta è già al lavoro per puntellare l’organico con acquisti oculati in termini di qualità prezzo. I blitz per Taremi e Zielinski, sotto questo punto di vista, ne sono una manifestazione tangibile. L’area mercato nerazzurra proverà dunque a cogliere quelle occasioni grazie alle quali rinforzare l’organico in quei reparti che manifestano accorgimenti. I sondaggi esplorativi effettuati diversi mesi fa per Sergi Roberto, ad esempio, si inseriscono proprio in questa direzione.

Dubbi sul rinnovo di Sergi Roberto: dalla Juve all’Inter, ecco le soluzioni sul tavolo

Legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato, il tuttocampista blaugrana continua ad essere al centro di importanti rumours. Accostato anche alla Juventus, il classe ’92 è un profilo che potrebbe scaldare soprattutto l’Inter. Nell’orbita di diversi club della Mls, Sergi Roberto non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

A tal proposito, interessanti indiscrezioni trapelano dalla Catalogna. Secondo quanto evidenziato da El Mundo Deportivo, nonostante i buoni segnali lanciati anche in questa stagione, il Barcellona non avrebbe avanzato trattative ufficiali per il prolungamento di uno dei suoi “veterani” più importanti. La volontà di entrambe le parti in causa resta quella di terminare prima la stagione e poi eventualmente sedersi al tavolo negoziale per trovare un punto d’unione. Stando a quanto filtra, il capitano del Barcellona non forzerà in alcun modo la decisione del club. Una partita a scacchi, insomma, il cui esito non è stato ancora scritto. La Serie A e la Mls monitorano il da farsi. Staremo a vedere se ed eventualmente in che modo ci saranno sviluppi.