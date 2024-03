DIRETTA Amichevole, Venezuela-Italia: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Chase Stadium’ tra il Venezuela di Batista e l’Italia di Spalletti in tempo reale

L’Italia affronta il Venezuela a Fort Lauderdale nella prima delle due amichevoli della breve tournée negli Stati Uniti. Una sfida che non ha precedenti tra due Nazionali che non si sono mai affrontate che sarà diretta dall’arbitro americano Rubiel Vazquez.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti hanno intenzione di sfruttare questo test match per fare qualche esperimento sia per quanto riguarda il modulo che gli interpreti. Già qualificata per la fase finale degli Europei in programma a giugno in Germania, la Nazionale italiana va a caccia di una vittoria di fronte ai tanti tifosi emigrati oltre oceano. Dall’altro lato la Vino Tinto di Fernando Batista vuole continuare a stupire dopo un ottimo avvio nel girone unico di qualificazione ai Mondiali del 2026 in Sud America. Con due vittorie, tre pareggi (tra cui quello in casa del Brasile) e una sola sconfitta all’esordio con la Colombia, occupano il quarto posto con le prime sei che si qualificano di diritto. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Chase Stadium’ tra Venezuela e Italia live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezuela-Italia

(da confermare) VENEZUELA (4-4-2): Romo; Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Savarino, Casseres, Rincon, Murillo; Machis, Rondon. CT Batista

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT Spalletti