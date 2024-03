De Zerbi, ritorno in Serie A: l’annuncio

Ipotesi di ritorno in Serie A per Roberto De Zerbi: scenario abbastanza clamoroso, l’annuncio fa sognare i tifosi

In questi anni, Roberto De Zerbi si è affermato come uno dei giovani tecnici più promettenti e interessanti sul panorama internazionale. Molto bene lo scorso anno al Brighton, portato in Europa, impresa che sta cercando di bissare anche in questa stagione. A livello continentale, arrivato fino agli ottavi di EL persi contro la Roma.

Le sue idee di gioco e la sua crescita ne fanno un profilo sempre più attenzionato da club importanti. Oltremanica, dove si trova adesso, gode di molto credito e le big iniziano a farci più di un pensiero. Ma si torna a parlare di lui anche nell’ottica di un ritorno in Italia, con un annuncio di quelli destinati a infiammare la fantasia dei tifosi.

De Zerbi al Napoli: parla il vice

Ha parlato di lui, in una intervista a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il suo vice Andrea Maldera. Spiegando che l’ipotesi di un approdo al Napoli non sia da scartare.

“Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo ancora due anni di contratto – ha dichiarato – Ma se arrivasse una proposta dall’Italia, Roberto la prenderebbe in considerazione. Napoli? Non lo so, ma perché dire no a una piazza come quella azzurra”. De Zerbi, da giocatore, ha militato tra i partenopei tra il 2006 e il 2008 e potrebbe essere un profilo seguito con attenzione da De Laurentiis per il futuro, non necessariamente per la prossima stagione.