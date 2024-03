Arriva l’annuncio: “In estate torno alla Juventus”

Nel prossimo mercato estivo è destinato a tornare alla Juventus: arriva l’annuncio del diretto interessato

Dean Huijsen si sta ritagliando uno spazio importante alla Roma, dopo lo sbarco nella capitale lo scorso gennaio in prestito dalla Juventus.

Naufragata l’ipotesi Frosinone visto l’inserimento perentorio dei giallorossi, il giovane difensore naturalizzato spagnolo sta trovando continuità anche con De Rossi in panchina dopo l’esonero di Mourinho, che lo ha fortemente voluto nell’ultimo mercato invernale. Huijsen è destinato comunque a tornare sotto la Mole in estate: “La Roma non ha alcuna opzione di acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine“, le parole del giovane difensore classe 2005 alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato, Huijsen: “Roma? La Juve ha creduto in me”

Huijsen, nato in Olanda ma cresciuto calcisticamente in Spagna, ha scelto la nazionalità spagnola ed è stato convocato per la prima volta dalle ‘Furie Rosse’ nella selezione Under 21.

Il baby centrale torna sulla decisione della Juventus di cederlo in prestito a gennaio: “Sinceramente non lo so. So solo che quando mi hanno offerto di andare alla Roma, l’idea mi è piaciuta molto perché è un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no”. Sui prossimi impegni della Roma e il traguardo europeo: “Stiamo bene, vediamo dove possiamo arrivare. L’obiettivo ovviamente è la qualificazione in Champions. Contro il Milan in Europa League saranno due partite che io sarà costretto a saltare perché non sono in lista e farò il tifo dalla tribuna. Ce la giochiamo, possiamo passare”.