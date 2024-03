Roma-Milan, tifosi contro il caro biglietti: come stanno davvero le cose

I tifosi della Roma protestano per il caro biglietti del match di Europa League col Milan: i prezzi e la spiegazione del club

Manca ancora qualche settimana, ma la doppia sfida tra Roma e Milan già fa sognare i tifosi e crescere l’attesa. Sono migliaia quelli che vorrebbero accaparrarsi al più presto un biglietto per il match di San Siro e per quello dell’Olimpico. Nel secondo caso, i sostenitori giallorossi da giorni stanno ‘affollando’ la piattaforma online per l’acquisto dei tagliandi. Ad esempio ieri si è aperta la seconda fase di vendita riservata agli abbonati Coppe e oltre 16mila persone si sono messe in fila virtualmente. Da domani, invece, via alla vendita libera per cui sono attese nuove lunghissime code. Nonostante la protesta che sta montando riguardo ai prezzi proprio dei biglietti.

Ad esempio, la Curva Sud ha un costo di 51 euro più prevendita, i Distinti addirittura 64. Un caro prezzi che ha scatenato appunto la bufera attorno alla società, come già successo in questa stagione dove effettivamente c’è stato un aumento dei costi dei biglietti. Addirittura nei giorni scorsi la Cruva Sud ha esposto uno striscione fuori dallo stadio: “Non giocate con i sentimenti della vostra gente. Se questo è il prezzo… non valete niente”. Un messaggio abbastanza chiaro, che fa il paio anche con l’altra sponda. Gli stessi tifosi del Milan hanno protestato e fatto sentire la loro rabbia, anche e soprattutto per i prezzi dei biglietti in trasferta. Per la Uefa, in questo caso, c’è un tetto prestabilito di 45 euro che è la cifra massima che spenderanno i sostenitori rossoneri per la gara dell’Olimpico del 18 aprile.

Biglietti Roma-Milan, proteste dei tifosi per i prezzi: la versione dei giallorossi

Tornando alle cose di Roma, sostanzialmente i prezzi della Curva Sud rispetto ai quarti di finale di Europa League dello scorso anno col Feyenoord sono raddoppiati. Il disappunto dei romanisti nasce anche dal fatto che anche gli abbonati dovranno incappare in un rincaro importante, pagando 64 euro per un tagliando in Distinti, 19 più del settore ospiti. E la Roma cosa dice? Il club giallorosso fa sapere che – da par suo – i prezzi sono totalmente in linea con il livello, il prestigio e l’importanza della partita.

Si parla di un derby italiano in Europa, uno scontro diretto tra due delle favorite per la vittoria finale e una sfida che mette in palio una semifinale europea. Al contrario, se confrontati con lo stesso match in campionato (a settembre) il costo del biglietto – ad esempio – in Curva Sud è molto più basso (51 adesso, 75 in Roma-Milan giocato a inizio stagione). Inoltre, la società sottolinea anche che gli importi pagati dagli abbonati – sia Classic che Plus – nei cosiddetti settori popolari più le partite non comprese nell’abbonamento (ovvero Feyenoord, Brighton e appunto Milan), divisi per 26 partite danno una media tra i 16 i 18 euro a partita. Confermando quindi la convenienza della tessera stagionale. La questione, soprattutto a Roma, continuerà a far discutere. Intanto, la parola che serpeggia sotto ogni post sui social è “vergogna”.