Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 20 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 20 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è ancora dedicata al caso Acerbi-Juan Jesus. Si attende la decisione della Procura FIGC, il difensore rischia 10 giornate di squalifica. In taglio basso il futuro di Massimiliano Allegri: con il ritorno in Champions League l’allenatore sarà confermato alla guida del club bianconero.

Il Corriere dello Sport dedica la propria apertura a Sudakov, gioiello ucraino conteso da Napoli e Juventus. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sfidare Giuntoli per il fantasista dello Shakhtar Donetsk. In prima pagina anche l’addio a Joe Barone, come su Gazzetta e Tuttosport.

Infine, il quotidiano torinese fa il focus sulla prime “Giuntolate” bianconere: osservatori della Juventus per Sikan e Mitaj. Il dirigente si prepara ai primi colpi ‘alla Kvara’ anche in casa Juve, oltre ai primi obiettivi già noti sul mercato.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 20 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, mercoledì 20 marzo 2024.

In Inghilterra, in particolare sul Mirror, la notizia del giorno è l’interessamento del Manchester United per il CT della Nazionale Southgate. Ten Hag è sempre più in bilico. L’Equipe, invece, si concentra sulla Nazionale francese di Deschamps che torna in campo per preparare Euro 2024.