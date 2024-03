Juventus, colpi ‘alla Kvara’: tutti i nomi (semisconosciuti) seguiti da Giuntoli

Juventus, primi colpi ‘alla Kvara’: ecco tutti i nomi seguiti da Giuntoli per il futuro. Osservatori bianconeri in giro per l’Europa durante la sosta per le Nazionali

Non solo Koopmeiners e i soliti noti. Cristiano Giuntoli si sta già muovendo per i primi colpi ‘alla Kvara’ anche in bianconero.

Nella giornata di ieri è spuntato il nome di Danylo Sikan. L’attaccante emergente dello Shakhtar Donetsk sarà visionato domani sera nello spareggio tra Bosnia ed Ucraina per l’accesso ad Euro 2024. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, un altro nome finito sul taccuino del direttore tecnico della Juventus è quello di Mario Mitaj.

Gli osservatori bianconeri saranno al Tardini di Parma, in occasione dell’amichevole tra Albania e Cile, per osservare da vicino anche il classe 2003.

Calciomercato Juve, da Sikan a Mitaj: ecco le “Giuntolate”

Il terzino sinistro della Lokomotiv Mosca, di cui si parla un gran bene, ha esordito in Nazionale con Edy Reja nel 2021, all’età di 17 anni, 7 mesi e 25 giorni, ed ha una valutazione di circa 5/6 milioni di euro. Il suo agente, inoltre, è l’italiano Silvio Pagliari.

Dalle possibili “Giuntolate” ai nomi più noti: la dirigenza bianconera, per rinforzare le fasce, monitora anche Mazraoui e Dorgu del Lecce. Il primo è più difficile per costi e per l’ingaggio percepito al Bayern Monaco (servirebbe una mano da parte dei bavaresi), il secondo è in rampa di lancio e monitorato anche dal Milan. In attesa della prima “Giuntolata”.