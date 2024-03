Dal Real Madrid al Milan: il triangolo coinvolge anche Theo Hernandez

Dal Real Madrid al Milan e non solo: il triangolo coinvolge anche Theo Hernandez. L’indiscrezione di calciomercato e tutti i dettagli

Pausa Nazionali da seconda in classifica per il Milan di Stefano Pioli. Sfruttando la clamorosa crisi della Juventus, la squadra rossonera si è portata alle spalle dell’Inter ed è già sicura di un posto nella prossima Champions League.

Theo Hernandez e compagni, alla ripresa dopo la sosta, potranno così concentrare tutti i propri sforzi sull’obiettivo Europa League, a differenza degli euro-rivali della Roma di Daniele De Rossi. Per la dirigenza rossonera, invece, è già tempo di calciomercato. La sessione estiva si avvicina e, al netto dell’inchiesta extra-campo, Furlani ed il suo staff sono al lavoro per rinforzare la rosa. Non mancano nemmeno le sirene estere per i big rossoneri.

Calciomercato Milan, il possibile affare a tre con Real Madrid e Bayern Monaco: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, la prossima estate potrebbe nascere un clamoroso triangolo di mercato fra Milan, Real Madrid e Bayern Monaco.

Tre i big coinvolti nell’eventuale maxi affare: Theo Hernandez in direzione Bundesliga, al Bayern Monaco, con Davies al Real Madrid e Mendy – seguito a lungo dalla Juve in passato – in rossonero. Di fatto, Milan, Bayern e Real si “scambierebbero” i tre terzini sinistri titolari, con Mendy pronto a sbarcare a Milano.

Tuttavia, andrà trovata anche la quadra economica dell’eventuale operazione: Theo Hernandez, infatti, è valutato oltre 60 milioni di euro dal Milan, contro i circa 30 di Mendy.