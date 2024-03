Convocati Euro 2024: decisione presa su Immobile e Bonucci

L’Europeo prenderà il via a Monaco di Baviera venerdì 14 giugno per poi concludersi domenica 14 luglio con la finale a Berlino

Mancano ancora tre mesi all’Europeo in Germania, eppure sta già tenendo banco il tema convocati di Spalletti.

Dall’elenco del Commissario tecnico dell’Italia potrebbero essere esclusi nomi importanti, nomi che farebbero molto rumore. In primis quello di Ciro Immobile, reduce da un’altra stagione travagliata e un profilo che – sul piano tecnico – sembra poco gradito al selezionatore.

Il capitano della Lazio non è stato chiamato per la doppia sfida amichevole, contro Venezuela ed Ecuador, negli Stati Uniti. Per lui è la seconda esclusione consecutiva. Per i bookmakers la sua presenza all’Europeo è in forte dubbio: Sisal quota a 3,25 la sua convocazione, dando praticamente per certe le chiamate di Scamacca e Retegui. Entrambi sono quotati a 1,30. Ancor più sicure quelle di Politano (1,20), Zaniolo (1,50), Zaccagni (1,57) ed El Shaarawy (1,20).

Dall’attacco alla difesa, dove il grande escluso sarà molto probabilmente – a parte Acerbi, in caso di maxi squalifica per insulto razzista – Leonardo Bonucci, a gennaio andato al Fenerbahce per giocare di più puntando proprio all’Europeo. Ma anche in Turchia ha giocato poco… Finora Spalletti non lo ha mai convocato, pure per questo gli scommettitori danno scarsissime chance all’ex Juventus. Bonucci all’Europeo è quotato addirittura a 9, come Romagnoli e Toloi. Il pacchetto di centrali sarà probabilmente composto dai vari Buongiorno (1,06), Gatti (1,80), Mancini (1,67) e Scalvini (1,10).

Italia, convocati Europeo: Colpani sfida Folorunsho

Per concludere coi centrocampisti, Sisal prefigura bagarre tra Colpani (6) e Folorunsho, con Fabbian (quotato a 10) possibile nome a sorpresa.

Jorginho e Locatelli pressoché sicuri della partecipazione, non a caso vengono quotati rispettivamente a 1,02 e 1,20. Idem Lorenzo Pellegrini e Bonaventura, proposti entrambi a 1,05.