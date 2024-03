Milan, rivoluzione in difesa: scelta fatta per il centrale

Il Milan in estate si regalerà un nuovo difensore centrale da affiancare a Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Malick Thiaw: il punto della situazione

La pausa per le nazionali è sempre il momento giusto per fare il punto della situazione. Il Milan, reduce da cinque vittorie consecutive, sta vivendo un periodo tranquillo, dal punto di vista dei risultati e può cosi guardare al futuro con ottimismo.

Il prossimo calciomercato, d’altronde, non sarà come quello passato: nessuna rivoluzione, ma solo colpi mirati per rafforzare un organico che ha bisogno di essere puntellato. Come è noto, la priorità è un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ancora indeciso tra rinnovo e avventura negli USA, ma servirà acquistare anche un difensore centrale e un mediano, oltre ad un vice Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il difensore, l’identikit del centrale è stato tracciato già a gennaio e l’idea non è cambiata. Il Milan vorrebbe mettere le mani su un giocatore di piede sinistro e proprio per questo il nome di Alessandro Buongiorno resta in cima alla lista. Il Torino, però, è una bottega cara e difficilmente se ne priverà per meno di 40 milioni di euro. Senza l’inserimento di contropartite tecniche si guarderà, dunque, altrove.

Resistono così le idee Brassier, con contratto in scadenza nel 2025, e Badiashile del Chelsea: prezzi decisamente diversi, ma stesso comune denominatore, il piede mancino. E’ sempre più fuori dalla lista dei desideri, invece, Kelly. Nonostante il forte interesse, senza il Decreto Crescita, l’attuale giocatore del Bournemouth è destinato ad altri lidi. Discorso simile per Mario Hermoso, anche lui in scadenza di contratto, con l’Atletico Madrid. Il suo nome è sul taccuino di Moncada, ma il Milan non è certo in prima fila.

Milan, parla francese il nuovo difensore

Ma i giocatori cerchiati in rosso, anche se non sono mancini, sulla lista dei dirigenti del Diavolo sono davvero tanti e molti di questi giocano in Ligue 1. Oltre al già citato Brassier, occhi puntati su altri difensori centrali come, Alidu Seidu, valutato una decina di milioni, che ha sfidato il Milan con la maglia del Rennes, e soprattutto in casa Strasburgo: attenzione così a Ismael Doukouré e ad Abakar Sylla. Entrambi giovanissimi e con una valutazione di una quindicina di milioni.

Non gioca in Francia, ma come Brassier, ha un contratto in scadenza nel 2025 (fattore da non sottovalutare), invece, Maxence Lacroix. Il francese del Wolfsburg è un serio candidato a sbarcare in Italia.

Milan, poche speranze per Kjaer

Per quanto riguarda il mercato in uscita, ad oggi Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Fikayo Tomori sono certi della conferma, anche se un’offerta superiore ai 60 milioni di euro per l’inglese verrebbe certamente presa in considerazione e su di lui, come è notto, c’è tempo da il Bayern Monaco. Posizione più complicata, invece, è quella di Simon Kjaer, che vorrebbe restare, ma al Milan hanno deciso di prendere una decisione solo in primavera inoltrata. Oggi la sua permanenza è difficile (ma non impossibile) come la partenza di Pierre Kalulu, nuovamente in infermeria, e protagonista di una stagione alquanto complicata.