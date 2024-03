Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 19 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 19 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola con ‘Dribbling Inter‘, con i nerazzurri che piombano su Gudmundsson scavalcando addirittura l Juventus. In taglio alto ‘Caso Nazionale Acerbi-Juan Jesus’ con il difensore azzurro che ha lasciato il ritiro. Di spalla ‘Max, hai pochi top’ l’intervista a Fabio Capello che non ritiene la rosa bianconera all’altezza. E ancora ‘Milan, la Figc chiede le carte sulla vendita’.

Il Corriere dello Sport apre con ‘Juve spiata‘, spiegando: ‘Scoperti dossier illegali per colpire la società’ ovvero ci sarebbero state delle intrusioni illecite nei sistemi informativi e anche i conti di Andrea Agnelli sarebbero stati setacciati. In taglio alto: ‘Inter, idea Raspadori. Zirkzee, inizia l’asta’. Di spalla ‘Acerbi richia la stangata. Juan Jesus duro: “Non negare”‘. In taglio basso: ‘Totti shock: “Dybala? Gioca 15 partite all’anno”‘. E poi ‘Lazio, la carica di Tudor: subito doppia seduta’.

Infine Tuttosport che are con ‘Allegri, la Champions e poi vediamo…’ con il club bianconero che ora ha paura del crollo. In taglio alto ‘Acerbi, dì la verità e batti il razzismo’. Di spalla ‘Lazio, carica Tudor’. In taglio basso ‘Schuurs: “Toro, io spero di restare”‘. E a chiudere ‘Inchiesta Milan. Carte alla Figc’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 19 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 19 marzo 2024.

Su Sport e Marca le interviste ai due talentini più splendenti del Barcellona e della nazionale spagnola. Sul primo Fermin Lopez: “Ci mancherà Xavi”. Dall’altra parte Lamine Yamal: “Continuo a giocare con i miei amici nel barrio”.