Milan-Inter, decisa la data del derby: l’intreccio Sky-DAZN

Milan-Inter, domani l’ufficializzazione della data del derby: la decisione sul big match di San Siro in programma ad aprile

Un mese alla prossima edizione del derby di Milano, ad aprile, una stracittadina come sempre sentitissima che questa volta potrebbe anche avere un valore particolare. Con particolari incastri di risultati, infatti, l’Inter potrebbe laurearsi campione d’Italia proprio nel big match contro i cugini del Milan.

Ecco perché assume più valenza del solito la scelta della data della sfida. Il calendario dalla 31esima alla 33esima giornata sarà ufficializzato domani dalla Lega Serie A. Ma filtrano già indiscrezioni importanti in merito da ‘Calcio e Finanza’, che spiega che il derby potrebbe essere fissato a lunedì 22 aprile alle 20.45.

Il motivo sarebbe relativo all’impegno del Milan nei quarti di finale di ritorno di Europa League contro la Roma, giovedì 18 aprile alle 21. A questo punto però c’è da capire cosa succederà per quanto riguarda la trasmissione della gara. DAZN ha a suo vantaggio il primo diritto di scelta sui big match, ma la slot del lunedì sera è tendenzialmente appannaggio di Sky. E’ possibile, sempre secondo ‘Calcio e Finanza’, che le due emittenti trovino un accordo, con la co-esclusiva di Sky a passare su uno degli altri match in cartellone per il 33esimo turno.